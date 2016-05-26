Редкие сборники Шекспира продали на аукционе за 3,68 миллиона долларов

02:28, 26 мая 2016
Мир
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Копии четырех редких сборников произведений английского писателя Уильяма Шекспира продали 25 мая на торгах в доме аукционов Christie за 3,68 миллиона долларов.

wikimedia.org

Об этом сообщает Радио Свобода.

Первый из этих сборников пьес Шекспира, содержащий 36 произведений, 18 из которых ранее не публиковались, была выдана за семь лет после его смерти - в 1623 году. В ней включены первые печатные версии «Макбета» и «Бури». Также в ней представлены первые печатные версии пьес «Двенадцатая ночь» и «Юлий Цезарь».

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Другие сборники были изданы в 1664 и 1685 годах.

Все издания на аукционе приобрела один человек - анонимный коллекционер из США.

Аукцион был приурочен к 400-летию со дня смерти Шекспира.

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