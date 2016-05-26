Редкие сборники Шекспира продали на аукционе за 3,68 миллиона долларов
02:28, 26 мая 2016Мир
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Копии четырех редких сборников произведений английского писателя Уильяма Шекспира продали 25 мая на торгах в доме аукционов Christie за 3,68 миллиона долларов.
Редкие сборники Шекспира продали на аукционе / wikimedia.org
Об этом сообщает Радио Свобода.
Первый из этих сборников пьес Шекспира, содержащий 36 произведений, 18 из которых ранее не публиковались, была выдана за семь лет после его смерти - в 1623 году. В ней включены первые печатные версии «Макбета» и «Бури». Также в ней представлены первые печатные версии пьес «Двенадцатая ночь» и «Юлий Цезарь».
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Другие сборники были изданы в 1664 и 1685 годах.
Все издания на аукционе приобрела один человек - анонимный коллекционер из США.
Аукцион был приурочен к 400-летию со дня смерти Шекспира.
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