В центре Флоренции произошел обширный провал грунта (фото)

Авария на южном берегу реки Арно произошла около 6.30 утра. В яму размером 200 м в длину и 7 м в ширину попали около 20 автомобилей, которые были припаркованы на набережной, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на агентство ANSA.

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Причиной провала могло стать повреждение водопроводной трубы. В придачу к провалу повреждение трубы привело к затоплению ямы, в которую попали автомобили.

"Раненых нет, однако убытки колоссальные", - заявил мэр Флоренции Дарио Норделла.

Движение по набережной Арно перекрыто. В настоящее время на месте происшествия работают полиция и сотрудники коммунальных служб, усилия которых направлены на предупреждение новых повреждений и обвалов.