В Италии по подозрению в шпионаже задержали португальца и агента разведки РФ - СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на португальское издание Observador.

По информации издания, португалец Фредерико Карвальо Жил подозревается в продаже информации сотруднику российской Службы внешней разведки (СВР), которого также задержали.

Собеседник издания сообщил, что португалец и россиянин не были задержаны с поличным, но в заявление полиции говорится, что есть "веские доказательства" против них. Задержание произошло в минувшую субботу.

Жил работал в португальской спецслужбе в конце 1990-х - начале 2000-х годов, занимая руководящие должности среднего звена. В последнее время он не имел доступа к конфиденциальной информации.

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Португалец ездил в Италию с целью продажи закрытой информации и даже успел получить деньги от сотрудника российских спецслужб.

Генеральная прокуратура Португалии подтвердила задержание. "Расследуются подозрения в передаче информации в обмен на деньги гражданину иностранного государства предположительно связанного с иностранной спецслужбой", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что португальские власти инициировали процесс экстрадиции, а задержанные находяться в заключении на территории Италии.