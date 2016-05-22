На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Уточняется, что вулкан уже выбросил лаву и пепел.

В начале недели извержению предшествовали подземные толчки.

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«С 17 мая мы наблюдали увеличение амплитуды толчков и фиксировали интенсивную дегазацию, сопровождаемую слабыми выбросами с северо-восточного кратера», — сообщили в филиале Национального института вулканологии и геофизики Италии в Катании, сообщает Gazeta.ru.

Вулкан Этна является самым высоким в Европе, его извержение происходит регулярно. Высота Этны составляет более 3,2 тыс. метров и меняется после извержения.