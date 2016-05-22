На Сицилии началось извержение вулкана Этна
00:59, 22 мая 2016Мир
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На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна, передает СTV News.
REUTERS
Уточняется, что вулкан уже выбросил лаву и пепел.
В начале недели извержению предшествовали подземные толчки.
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«С 17 мая мы наблюдали увеличение амплитуды толчков и фиксировали интенсивную дегазацию, сопровождаемую слабыми выбросами с северо-восточного кратера», — сообщили в филиале Национального института вулканологии и геофизики Италии в Катании, сообщает Gazeta.ru.
Вулкан Этна является самым высоким в Европе, его извержение происходит регулярно. Высота Этны составляет более 3,2 тыс. метров и меняется после извержения.
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