"Хезболла" заявила об усилении своих позиций в Сирии

В ходе поминальной церемонии по убитому в Сирии лидеру военного крыла "Хезболлы" Мустафе Амину Бадреддину лидер группировки Хасан Насралла подчеркнул, что теперь "Хезболла" направит в Сирию большие силы и будет вести борьбу более изощренными методами, передает Би-би-си.

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Считается, что 55-летний Бадреддин был главой контрразведки "Хезболлы" и вторым лицом группировки после ее лидера Хасана Насраллы.

По некоторым данным, он с 2011 года руководил всеми военными операциями группировки в Сирии, куда это движение отправило тысячи своих боевиков в помощь президенту Башару Асаду.

В распространенном заявлении "Хезболлы" говорилось, что Мустафа Амин Бадреддин погиб в результате артобстрела со стороны "суннитских экстремистов".

Во многих странах мира, включая США и Великобританию, "Хезболла" признана террористической организацией. В марте 2016 года за включение "Хезболлы" в список террористических организаций проголосовала и Лига арабских государств.