Россия построила военную базу на развалинах древней Пальмиры - The Times

Американская школа исследований Востока обнародовала спутниковые снимки, на которых видно строительство военной базы РФ. Она оборудована вертолетной площадкой, двумя дорогами и жилыми блоками. Об этом пишет The Times.

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Американские археологи подчеркивают, что база находится прямо на северном некрополе Пальмиры – "рядом с надземными и подземными захоронениям, надгробными памятниками и погребальными храмами"

При этом глава сирийского Генерального директората древностей и музеев заявляет, что руины Пальмиры в безопасности благодаря российским военным.

Ранее глава департамента древностей Маамун Адбулкарим подтвердил, что российские военные возводят небольшой казарменный комплекс, в том числе центры управления и медицинские учреждения. По его словам, разрешения на строительство его ведомство не давало. Он подчеркнул, что он не дал бы такое разрешение ни сирийской, ни российской армии, так как «это было бы нарушением закона об археологии».

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В РФ опровергали поступавшие ранее сообщения о строительстве, называя базу на территории Пальмиры "временным лагерем".

Сирийские войска освободили захваченную террористами из ИГ Пальмиру в марте при поддержке российской авиации. Разминированием города и археологического памятника занимались российские саперы, которые обнаружили и уничтожили крупный арсенал, оставленный боевиками.