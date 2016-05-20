В районе крушения лайнера EgyptAir обнаружили первые останки погибших

Министр обороны Греции отметил, что обломки были найдены примерно в 180 милях на север от Александрии, немного к югу от того места, где самолет исчез с радаров, передает ВВС. Кроме того, он рассказал, что есть информация о большем количестве находок в другом районе, но официально их принадлежность лайнеру А320 не подтверждена.

"Несколькими часами ранее нас проинформировали, что на месте падения самолета были найдены первые фрагменты тела человека, два сидения, а также несколько частей багажа", - сказал Панос Камменос.

Читайте такжеВ Минобороны Египта сообщили об обнаружении обломков A320 и личных вещей пассажиров

Как сообщал УНИАН, самолет А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров сразу после того, как вошел в воздушное пространство Египта. На борту самолета находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Среди них были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции и представители еще 10 государств, в том числе подданный Великобритании.

По словам министра гражданской авиации Египта Шерифа Фатхи, из всех возможных причин катастрофы наиболее вероятной представляется версия теракта, однако другие версии также не исключаются. Власти страны подчеркивают, что для выяснения истинных причин необходимо извлечь обломки.