Снимки со спутников США не зафиксировали взрыва на борту пропавшего A320

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нескольких ведомствах США, передает РБК.

Собеседники агентства пояснили, что данное заключение является результатом предварительного изучения спутниковых снимков. По их словам, в настоящий момент власти США не исключают никаких возможных причин авиакатастрофы, в том числе механические повреждения, террористический акт или умышленные действия пилота или экипажа.

Ранее министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи заявил, что вероятность теракта на борту A320 выше, чем вероятность технической неисправности.

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Как сообщал УНИАН, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту были 66 человек.

Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Египет.