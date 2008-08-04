Южная Осетия эвакуирует женщин и детей

Из Южной Осетии в Северную продолжается эвакуация женщин и детей, которая началась 2 августа, после очередного обострения обстановки в зоне грузино-югоосетинского конфликта, сообщает Lenta.ru.

В тоже время сегодня МВД Южной Осетии заявил, что Грузия разместила в районе зоны конфликта дивизион гаубиц Д-30 и две минометные батареи, передает ИА «Новости-Грузия»

"Ночью наблюдался снайперский огонь по постам правоохранительных органов по южным окраинам Цхинвала. По всему периметру республики по-прежнему наблюдается концентрация грузинских вооруженных формирований, в том числе один дивизион гаубиц Д-30 и две минометные батареи", - говорится в сообщении.

Сейчас в Цхинвали проходит заседание правительства, на котором обсуждаются вопросы безопасности населения, ход эвакуации детей и другие вопросы, сообщает МВД.

В Тбилиси пока не комментировали последнее заявление юго-осетинской стороны.

Накануне Минобороны Грузии категорически опровергло сообщения из Цхинвали о том, что Тбилиси якобы стягивает войска в направлении Цхинвальского региона.

Ситуация в зоне конфликта в Южной Осетии резко обострилась в конце минувшей недели.

В ночь на субботу в перестрелке в зоне конфликта с осетинской стороны погибли 6 и ранены 15 человек, с грузинской стороны ранения различной степени тяжести получили 9 граждан. Миротворческие силы заявили, что перестрелку спровоцировала грузинская сторона. Тбилиси, со своей стороны, утверждает, что первой стрельбу начала югоосетинская сторона, на что вынужденно был открыт ответный огонь.