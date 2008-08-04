Теракт в Китае за 4 дня до Олимпиады: 16 погибших, 12 раненых

В понедельник утром на северо-западе Китая двое террористов атаковали участок пограничной охраны в районе города Кашгар в Синьцзян-уйгурском автономном районе КНР, убиты 16 военнослужащих вооруженной народной полиции (внутренние войска), 12 ранены, собщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на китайское агентство Xinhua.

Инцидент произошел в 07:55 утра по местному времени. Два грузовика въехали на территорию базы, насмерть сбив несколько человек. Водители выскочили из салонов и пустили в ход ножи, а затем бросили две ручные гранаты в группу полицейских, занимавшихся утренней зарядкой.

Как сообщило китайское агентство, оба нападавших были схвачены.

Этот теракт стал еще одним в цепи инцидентов, происшедших в ряде районов КНР накануне открытия Олимпиады-2008.

Синьцзян - район на западе Китая с преимущественно мусульманским населением, где действует террористическая группировка "Восточный Туркестан", выступающая за отделение этого района от КНР и создание исламского государства в регионе. Ранее сепаратисты неоднократно устраивали взрывы на автобусных остановках, у полицейских участков и административных учреждений.

Территориально Кашгар расположен в северо-западной части Синьзцяна вблизи от стыка границ Узбекистана и Киргизии.

Напомним, что в апреле власти Китая заявили об аресте в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 35 человек, подозреваемых в подготовке к захвату заложников из числа спортсменов и других участников Олимпийских игр.

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