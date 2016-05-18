Трамп заявил, что похвалы Путина бесполезны в переговорах с США

Об этом американский миллиардер и кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью Reuters.

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Комментируя вопрос о российском присутствии в Украине, Трамп сказал: "Мне это не нравится, совсем не нравится".

При этом миллиардер отметил, что сам Путин "Говорил обо мне много хороших и сильных вещей. Это не плохо".

"Думаю, у меня могут сложиться хорошие отношения с Россией. А могут и не сложиться. И знаете, эти хорошие вещи, которые он говорил обо мне, это не значит, что они помогут ему в переговорах. Это вообще не поможет. В ближайшее время станет понятно, будут ли у меня хорошие отношения с Россией", - добавил он.

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Ранее президент РФ Путин назвал Трампа "абсолютным лидером" в американской президентской гонкой.