Состояние Трампа превышает 10 миллиардов долларов

В заявлении избирательного штаба Трампа, которое приурочено к передаче им в Федеральную избирательную комиссию справки о личных финансах, указывается, что общее состояние кандидата составляет $10 млрд, передает РБК.

В заявлении подчеркивается, что доход политика составил $557 млн, не считая дивидендов, гонораров, доходов от прироста капитала. Это на $190 млн больше, чем доход Трампа в 2014 году.

В сообщении указывается, что часть прибыли Трамп потратил в том числе на избирательную кампанию.

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В сообщении штаба приводятся слова Трампа, который сообщил, что его справка о доходах составила 104 страницы и стала самой большой за всю историю Федеральной избирательной комиссии. «Я создал фантастическую компанию и сосредоточил в своих руках один из лучших портфелей активов в недвижимость. Вот именно такое мышление и нужно нашей стране», - заявил политик.

Журнал Forbes в списке богатейших людей США по состоянию на 18 мая ставит Трампа на 121-е место и оценивает его состояние в $4,5 млрд.