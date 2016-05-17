Международную Букеровскую премию получила писательница из Южной Кореи

Объявление победителя состоялось на торжественном ужине в лондонском музее Виктории и Альберта вечером 16 мая, передает РБК. Награду в размере £50 тыс. автор разделит пополам с переводчиком своего романа «Вегетарианец» на английский язык Деборой Смит.

В Британии роман «Вегетарианец» Хан Канг был опубликован в начале 2015 года. Он стал первым произведением южнокорейской писательницы, переведенным на английский язык. При этом на родине Канг книга вышла еще 11 лет назад. «Вегетарианец» — сюрреалистичная история о женщине, которая отказывается от мяса и превращается в дерево, которое проникает в сущность человеческой жестокости. 45-летняя Хан, творчество которой хорошо известно в Южной Корее, также преподает в Сеульском институте искусств. А переводчица ее романа на английский — Дебора Смит — начала изучать корейский язык всего семь лет назад.

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С 2016 года правила вручения международной Букеровской премии изменились. Награда была учреждена в 2005 году, и с тех пор победителя премии выбирали раз в два года. Но в 2015 году решено было вручать международного «Букера» ежегодно — за конкретную книгу и ее перевод. Обладателем награды может стать автор любой национальности, чье произведение переведено на английский язык. Главный приз премии составляет £50 тыс., которые делятся пополам между автором и переводчиком. Остальные номинанты получают по £1тыс.

Учредителем Международного «Букера» является тот же фонд, что ежегодно с 1969 года вручает Букеровскую премию. «Традиционная» Букеровская премия, в отличие от международной, вручается только за произведения, написанные на английском языке.

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Шорт-лист международной Букеровской премии 2016 года был озвучен в апреле. В него вошли шесть авторов.

В жюри международной Букеровской премии в этом году вошли критик и писатель Бойд Тонкин, антрополог и романист Тахмима Анам, профессор французской литературы и компаративистики в Принстоне Дэвид Бэллос, издатель Дэниэл Медин и британский поэт Рут Пэдел.

Обладателем награды в 2015 году стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Международного «Букера» он получил за совокупность своих произведений, в которых жюри отметило «глубокое воображение и сложные страсти».