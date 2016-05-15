Штайнмайер заявил, что в ЕС усилилось сопротивление продолжению санкций против России

Об этом он сказал в интервью газете Tagesspiegel, сообщает Deutsche Welle.

"Мы отмечаем, что сопротивление продлению санкций ЕС усилилось", - сказал Штайнмайер.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, в этом году странам-членам ЕС будет сложнее достичь консенсуса по этому вопросу. Однако Европа будет вынуждена прилагать усилия для выработки общей позиции, даже если найти ее будет трудно, отметил министр.

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До конца июля страны ЕС должны решить, продлевать ли действие санкций против России. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала бизнес к терпению в вопросе отмены санкций против РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея – приняла резолюцию об отмене санкций против России.

США и Евросоюз неоднократно заявляли, что санкции против РФ будут отменены, если она выполнит Минские соглашения в полном объеме.