В австралийской семье, потерявшей троих детей в катастрофе MH17, родилась дочь - BBC

Девочку назвали Вайолет Мэй. Ее рождение супруги из города Перт называют "потрясающим подарком", сообщает "BBC Україна".

"Мы до сих пор живем с чувством боли, но Вайолет и осознание, что все наши четверо детей всегда остаются с нами, привносят свет в нашу тьму", - признались супруги. По их словам, рождение дочери доказывает, что любовь сильнее ненависти.

В 2014 году погибли Мо, Эви и Отис Маслин, которые летели из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Старшему из детей было 12 лет, младшему - восемь. Детей сопровождал дедушка, а родители оставались в Амстердаме.

Читайте также"Авторы настроены против России": У Лаврова назвали необъективным фильм ВВС о катастрофе МН17

Как сообщал УКНІАН, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области из ЗРК "Бук" № 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в районе Курска.

Погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета. Пассажирами были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.