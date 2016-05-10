В США экстрималы сняли огромный торнадо с рекордно близкого расстояния (видео)

Ролик, опубликованный на канале AccuWeather в Youtube собрал уже более полутора миллиона просмотров.

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На кадрах видно, как торнадо формируется высоко облаках, после чего превращается в огромный столб пыли и грязи, уничтожающий все на своем пути. При этом автомобиль с людьми, снимающими непредсказуемую природную стихию, находится всего в нескольких сотнях метров от него.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере двое человек погибли в понедельник в штате Оклахома в США в результате нескольких торнадо.