В США экстрималы сняли огромный торнадо с рекордно близкого расстояния (видео)
17:21, 10 мая 2016Мир
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В США известный охотник за торнадо Рид Тиммер снял гигансткий торнадо в городе Урэй в штате Колорадо с рекордно близкого расстояния.
Ролик, опубликованный на канале AccuWeather в Youtube собрал уже более полутора миллиона просмотров.
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На кадрах видно, как торнадо формируется высоко облаках, после чего превращается в огромный столб пыли и грязи, уничтожающий все на своем пути. При этом автомобиль с людьми, снимающими непредсказуемую природную стихию, находится всего в нескольких сотнях метров от него.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере двое человек погибли в понедельник в штате Оклахома в США в результате нескольких торнадо.
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