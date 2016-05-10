По американскому штату Оклахома "прошлись" несколько торнадо, есть жертвы (видео)

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на телеканал ABC News.

Мощный ветер сносит на своем пути дома, деревья, автомобили, уничтожал скот.

Читайте такжеВ американском штате Миссури объявили чрезвычайное положение из-за наводнений (фото)

"Торнадо, который прошелся через городок Винвуд (штат Оклахома), во второй половине дня повлек гибель одного человека, уничтожил несколько домов, серьезно повредил другие, а также убил скот", - отмечает телеканал.

Dramatic footage shows massive tornado on the ground in Garvin County, Oklahoma; NWS urges residents to seek shelterhttps://t.co/47kf2p6Mlg — ABC News (@ABC) May 9, 2016

По данным окружного управления по чрезвычайным ситуациям, стихия унесла жизнь мужчины 70-летнего возраста, который был в своем доме в момент стихии.

Другой торнадо вблизи городка Конервилл, по официальной информации, стал причиной гибели еще одного человека. Подробности этого случая не сообщаются.

По информации синоптиков, торнадо перемещаются на восток до штата Оклахома. Местная власть уже ввела чрезвычайную ситуацию в связи со стихией, отметив, что шторм может быть разрушительным.