Президент США впервые посетит Хиросиму

Как заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, президент приедет в Хиросиму вместе с японским премьером Синдзо Абэ, а после отправится во Вьетнам, передает Русская служба ВВС.

"Президент совершит исторический визит в Хиросиму вместе с премьер-министром Абэ, чтобы подчеркнуть свою приверженность идее спокойного и безопасного мира без ядерного оружия", - заявил Эрнест.

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В апреле город посетил государственный секретарь США Джон Керри. Он возложил венок в память жертв ядерного взрыва и оставил запись в гостевой книге. Керри стал первым государственным секретарем, посетившим Хиросиму, и заявил, что гордится этим.

Тогда же сообщалось, что в мае город может посетить и Обама, однако точной информации на этот счет не было. До настоящего времени действующие президенты США Хиросиму не посещали. В 1984 году туда приезжал бывший президент США Джимми Картер, но его полномочия к тому моменту уже истекли.

Японский город Хиросима подвергся сдерной бомбардировке 6 августа 1945 года. Бомба по прозвищу "Малыш" ("Little Boy") вызвала тепловую волну, достигшую температуры в 4 тысячи градусов и распространившуюся в радиусе 4,5 километров, фактически уничтожив весь город.

Взрыв бомбы и его последствия унесли жизни 140 тысяч человек. При этом некоторые историки считают, что бомбардировка помогла приблизить окончание Второй мировой войны.