Обама: Израиль готов нанести удар по Ирану

Лидер президентской гонки у демократов сенатор Барак ОБАМА сообщил на закрытой встрече с членами Конгресса США от Демократической партии, что Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если международные санкции не сработают.

"Никто мне этого прямо не сказал, но из моих переговоров я вынес ощущение, что в случае, если санкции не сработают, Израиль будет наносить удар по Ирану", - цитирует высказывание Б.ОБАМЫ в изложении одного из участников встречи телекомпания Эй-Би-Си.

Другие участники встречи Б.ОБАМЫ с конгрессменами также подтверждают слова сенатора.

Избирательный штаб Б.ОБАМЫ от комментариев отказался, сообщает Эй-Би-Си.

Продолжавшаяся около часа за закрытыми дверями встреча сенатора с конгрессменами-демократами состоялась во вторник, и на ней кандидат в президенты США рассказал о недавней зарубежной поездке, в ходе которой он посетил, в частности, Иорданию и Израиль, а также затронул другие темы.

"У нас была отличная дискуссия об энергетической инфраструктуре, здравоохранении и о роли лидерства Америки в мире", - сообщила журналистам после встречи принимавшая в ней участие спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.