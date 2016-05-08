В Венесуэле мотоциклист застрелил лидера оппозиции

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Exelsior.

Согласно сообщению, инцидент произошел в городе Баркисимето, столице штата Лара. К Маваре на улице подъехал мотоциклист. Он спросил, как того зовут, а затем выстрелил из пистолета.

После нападения Маваре успели доставить в больницу, но он скончался от полученного ранения в голову.

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Пока правительство страны не сделало никаких заявлений по поводу убийства оппозиционера.

Также отмечается, что ранее Герман Маваре неоднократно получал угрозы в связи с оппозиционной деятельностью.

Как сообщал УНИАН, в Венесуэле оппозиция направила в понедельник, 2 мая, в Национальный избирательный совет 1,85 млн подписей, которые она собрала для проведения референдума по отставке президента Николаса Мадуро.