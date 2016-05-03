В Венесуэле оппозиция собрала подписи для референдума по отставке президента

Для запуска следующего этапа референдума нужно было собрать подписи 1% избирателей, или 200 тыс. Эту норму Демократическая коалиция единства перевыполнила в несколько раз, передает Reuters.

Теперь подписи проверит Национальный избирательный совет. После этого оппозиции нужно будет собрать в поддержку своей инициативы подписи еще 20% избирателей, это около 4 млн человек. Только после этого референдум сможет состояться.

Как сообщает РБК, со своей стороны Мадуро поклялся уйти не раньше, чем истечет срок его полномочий — они заканчиваются в 2019 году, и обвинил оппозицию в заговора против него с целью уничтожить социалистическое наследие своего предшественника, покойного Уго Чавеса.

Оппозиция опасается, что настроенный проправительственно Национальный избирательный совет попытается оттянуть срок проведения референдума до 2017 и что к этому времени Мадуро уйдет отставку, а президентские полномочия перейдут к вице-президенту. В этом случае новые выборы главы государства не смогут пройти раньше 2019 года.