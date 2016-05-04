Лавров заявил, что Асад России не союзник
19:02, 04 мая 2016Мир
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Президент Сирии Башар Асад не союзник России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
REUTERS
"Асад нам не союзник, между прочим. Да, мы его поддерживаем в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийского государства. Но он не является союзником в том смысле, в котором Турция является союзником США",- сказал Лавров в интервью РИА Новости.
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Напомним, ранее Асад заявлял, что готов провести досрочные президентские выборы, если этого захочет народ.
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