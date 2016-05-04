Бридлав: Моя карьера заканчивается попытками предотвратить новую "холодную войну"

Бывший главнокомандующий Объединенными силами в Европе, генерал ВВС США Филип Бридлав, во вторник ушедший в отставку, в прощальной речи поделился воспоминаниями о том, что началом его карьеры более чем три десятилетия назад была деятельность, направленная на сохранение мира с Советским Союзом во время «холодной войны».

«Я думаю, что сегодня моя карьера заканчивается попытками предотвратить новую «холодную войну» - и сохранить мир, - заявил Бридлав в прощальном обращении, незадолго до того, как военные в штаб-квартире Европейского командования в Германии в последний раз салютовали ему. - Теперь я возлагаю эту миссию на вас».

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Бридлав передал командование Объединенными вооруженными силами НАТО генералу Куртису Скапаротти, передает Голос Америки.

Аналогичная прошедшей во вторник церемония состоится в среду для передачи других полномочий Бридлава, а именно должности верховного главнокомандующего ОВС в Европе.

Благодаря увеличению оборонных расходов США, НАТО планирует усилить военное присутствие в Восточной Европе, проводить здесь ротацию военных частей, регулярные военные учения, а также создать склады снабжения, которые позволят оперативно развернуть силы быстрого реагирования, необходимые для сдерживания России.