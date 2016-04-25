Горбачев о распаде СССР: Я не могу снимать с себя ответственность ни за что

В понедельник в Московской школе экономики МГУ прошла презентация книги "Горбачев в жизни", гостем стал сам бывший президент СССР, который ответил на вопросы студентов, передает РИА Новости.

"Я не могу снимать с себя ответственность ни за что. Но первое, если бы вы читали мои книги: например, книга есть "СССР можно сохранить", там все по косточкам разбирается, кто чем занимался и что бросал в эту историю — свои какие вклады", - ответил Горбачев на вопрос одного из студентов о том, считает ли он себя ответственным за распад СССР.

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Он отметил, что дважды или трижды уходил из созданной парламентом комиссии, которую возглавлял, "но через некоторое время приходили то Ельцин с кем-нибудь, то еще кто-нибудь: вернитесь".

"Я говорю: несите ваше согласие. Если вы за то, чтобы Союз подменить какой-то кашей или каким-то туманом, то я против. Я старался сохранять, но сделать не сумел. Я не смог с ними справиться. Они себя хотят поставить героями, но сколько эти герои натворили, мы долго будем разбираться", — сказал Горбачев.

"Нет, я считаю, что я вот за это несу (ответственность – ред.). Меня же никто не снимал с работы, я сам ушёл, потому что не мог с ними справиться", — добавил он.

Напомним, ранее фракция ЛДПР РФ внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления "О признании политической деятельности президента СССР М.С.Горбачева и первого президента РФ Б.Н.Ельцина преступной".