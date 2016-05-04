Трамп оказался очень близок к выдвижению на пост президента США

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на американские СМИ.

Трамп набрал в Индиане 54% голосов, в то время как Тед Круз 30%, а Джон Кейсик – 12%. В итоге миллиардеру достались все 57 голосов партийных делегатов от этого штата, а их общее количество превысило тысячу.

При этом для выдвижения в президенты необходимо 1237 голосов. Теперь Трампу из оставшихся штатов достаточно победить лишь в самом крупном – Калифорнии – со 172 голосами делегатов, чтобы обеспечить себе выдвижение.

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Что касается праймериз в Индиане у кандидатов от Демократической партии, то на них пока лидирует Хиллари Клинтон, у которой 52% голосов, против 48% у единственного соперника Берни Сандерса. У демократов разыгрываются 83 голоса делегатов, которые распределяются по пропорциональной системе.