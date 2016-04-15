Клинтон во время теледебатов призвала к военному сдерживанию РФ

«Не в наших интересах, если Россию не будут сдерживать», — полагает Клинтон. По ее словам, эта необходиомсть обусловлена «агрессивными действиями России в Европе и угрозой в отношении государств Балтии, а также ситуацией на востоке Украины», - цитирует Клинтон Росбалт.

На вопрос о том, что бы она предприняла в случае, если бы союзники США по НАТО не согласились взять на себя большее бремя военных расходов, Клинтон заявила, что «все равно сохранила бы членство в НАТО».

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«Мы бы продолжали поиск тех программ, которые поддержали бы союзники», — заявила она, указав на необходимость «модернизации НАТО и превращения этой организации в альянс для ХХI века».

Ее соперник в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии сенатор от Вермонта Берни Сандерс также высказался за то, чтобы союзники США по НАТО взяли на себя более значительную долю расходов в рамках альянса.

«Мы берем на себя 75% расходов в рамках НАТО, — напомнил он. — Я считаю, что европейские страны должны нести более значительное бремя военных расходов, и я бы не постеснялся заявить им об этом».