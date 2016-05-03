Во Франции заявили, что пока говорят "нет" соглашению о свободной торговле ЕС-США

Об этом заявил президент страны Франсуа Олланд, передает Европейская правда со ссылкой на Politico.

"Мы никогда не примем подрыв основных принципов нашего сельского хозяйства, нашей культуры и взаимного доступа на рынки закупок", - подчеркнул он.

"На данном этапе переговоров Франция говорит "нет", - отметил он.

Как известно, ранее министр торговли Франции Матиас Фекл заявил, что прекращение торговых переговоров между ЕС и США в данный момент есть очень вероятным вариантом.

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Ранее Greenpeace призвал к остановке переговоров.

В частности, в распоряжении организации оказались 248 страниц документов, подготовленных в рамках трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) между США и ЕС. Согласно им, стандарты Евросоюза в области охраны окружающей среды и здравоохранения будут подорваны в результате сделки.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем опровергла возможность снижения стандартов ЕС, назвав утечку "бурей в стакане".