Опубликованы секретные документы о торговом соглашении между США и ЕС

В распоряжении организации оказались 248 страниц документов, подготовленных в рамках Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) между США и ЕС, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на ВВС.

Секретность, окружавшая переговоры, вызвала опасения, что американские корпорации могут заставить европейцев к ослаблению защиты потребителей в Европе.

"Документы, которые просочились, подтверждают то, о чем мы говорили в течение длительного времени: TTIP поставит корпорации в центр принятия решений, вредя окружающей среде и здоровью населения", - сказал директор отделения Greenpeace в ЕС Йорго Рисс.

По данным Greenpeace, США добиваются, чтобы ЕС отказался от "принципа предосторожности" в отношение к потенциально вредным продуктам и перенял подход, принятый в США, который направлен на управление рисками, а не на их предотвращение.

Принцип предосторожности может заставить производителя доказать отсутствие опасности от продукта. Это относится, например, к генетически модифицированным организмам (ГМО), чьи возможные риски для экосистемы и пищевой цепи вызывают широкие дебаты.

США позволяет выращивание более 170 видов ГМО-растений, в то время как только один вид - сорт кукурузы - одобренный для коммерческого выращивания в ЕС.

Также в Greenpeace опасаются, что в соглашениях не предусмотрено снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.

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Как сообщает Reuters, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем опровергла возможность снижения стандартов ЕС, назвав утечку "бурей в стакане".

Мальмстрем заявила в Женеве, что ЕС не принесет в жертву свои принципы, только чтобы заключить договор до того, как президент США Барак Обама покинет свой пост в январе 2017 года.

"Если договор недостаточно хорош, мы просто должны сказать: извините, но мы должны поставить это на лед и ждать следующую администрацию. Очевидно, что мы теряем время и импульс, но мы не можем согласиться на TTIP в версии lite или на что-то, что не достаточно подходит для нас", - сказала она.

Напомним, США и ЕС в рамках TTIP должны согласовать европейское и американское законодательство в ряде отраслей и секторов. Сторонники партнерства считают, что эта сделка будет способствовать увеличению товарооборота, а также поможет создавать новые виды бизнеса и рабочие места.