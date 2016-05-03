Чешская Республика разрешила называть себя Чехией
Правительство Чешской Республики разрешило употреблять короткое название страны - Чехия.
До этого официально было разрешено употреблять только название Чешская Республика, сообщает агентство AP.
В отличие от большинства европейских стран, Чехия до этого времени не имела сокращенной версии названия. Теперь на английском языке в качестве названия страны можно употреблять слово Czechia, немецком - Tschechien, и на французском - Tchequie, что является переводом названия страны на чешском языке - Česko, пишет Deutsche Welle.
В министерстве иностранных дел Чехии отметили, что короткое название является более практичным и удобным для использования. В министерстве сообщили, что в ближайшее время страна обратится к Организации Объединенных Наций с просьбой внести новое название в свою базу данных.