Чешская Республика разрешила называть себя Чехией

До этого официально было разрешено употреблять только название Чешская Республика, сообщает агентство AP.

В отличие от большинства европейских стран, Чехия до этого времени не имела сокращенной версии названия. Теперь на английском языке в качестве названия страны можно употреблять слово Czechia, немецком - Tschechien, и на французском - Tchequie, что является переводом названия страны на чешском языке - Česko, пишет Deutsche Welle.

В министерстве иностранных дел Чехии отметили, что короткое название является более практичным и удобным для использования. В министерстве сообщили, что в ближайшее время страна обратится к Организации Объединенных Наций с просьбой внести новое название в свою базу данных.