Обама надеется до конца года завершить переговоры по созданию транс-атлантического партнерства с ЕС

К этому в воскресенье, 24 апреля, призвали федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама во время совместной пресс-конференции в Ганновере, передает Deutsche Welle.

Меркель заявила, что соглашение о транс-атлантическом торгово-инвестиционном партнерстве между ЕС и США является "с европейской точки зрения совершенно полезным" и поможет ускорить рост европейской экономики.

В то же время глава Белого дома выразил надежду, что соглашение будет выработано уже к концу 2016 года. "Я не ожидаю, что мы будем в состоянии завершить ратификацию соглашения до конца года, но я исхожу из того, что мы завершим все соответствующие переговоры относительно соглашения", - заявил американский президент.

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Между тем в Германии растет число тех, кто негативно настроен против соглашения о создании ЗСТ между ЕС и США. По данным последних опросов, каждый третий немец против упомянутого соглашения.

Противоречия относительно того, каким должно в итоге быть содержание документа, на данном этапе ведутся даже внутри немецкого правительства. "Американцы не хотят допускать к государственным тендерам в США предприятия из Европы. Это для меня - полнейшая противоположность свободной торговли", - заявил в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt вице-канцлер Зигмар Габриэль.

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По его словам, если американцы и дальше будут придерживаться этой идеи "покупай американское", то "TTIP провалится". Новый раунд переговоров о ЗСТ между ЕС и США должен начаться уже в понедельник, 25 апреля, в Нью-Йорке.

Как сообщал УНИАН ранее, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что преимущества для Евросоюза от заключения соглашения о зоне свободной торговли с США в данный момент намного превышают риски. Она также отметила, что соглашение является для ЕС шансом определить единые стандарты во всем мире.