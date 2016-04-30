Власти Ирака объявили чрезвычайное положение в Багдаде: закрыты все дороги в город

​Власти Ирака объявили чрезвычайное положение в Багдаде после того, как сторонники радикального лидера иракских шиитов ворвались в здание парламента. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел страны.

В сообщении ведомства говорится, что дополнительные меры безопасности проводятся у центрального банка города.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря оперативного штаба ВС Ирака Саада Манна, все дороги, ведущие в Багдад, закрыты. Никто не может въехать в город, однако его можно покинуть, сказал Манн.

По данным портала IraqiNews.com, полиция перекрыла также расположенные в центре иракской столицы мосты через реки Тигр и Дияла, передает РБК.

Представи​тель Государственного департамента США Марк Тонер выразил «полную уверенность» в том, что спецслужбы Ирака в случае необходимости смогут защитить расположенные в Багдаде посольства, сообщает канал Rudaw.

Ранее в субботу ​сотни сторонников радикального лидера иракских шиитов Муктады ас-Садра вошли в охраняемую «зеленую зону» в Багдаде, где находятся государственные учреждения Ирака, и ворвались в здание парламента. Курдский телеканал Rudaw сообщает, что митингующие крушат мебель в госучреждении, а также захватили нескольких парламентариев, не успевших покинуть здание.

Ожидалось, что 30 апреля премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади представит на утверждение парламента новый состав правительства, включив в него пять новых министров, однако в последний момент голосование было отложено.

В связи с этим Муктада ас-Садр, выступая перед своими сторонниками, заявил, что намерен действовать во благо нации и, если народ захочет, он может сформировать новое правительство. Он призвал народ начать революцию против коррупции. «У правительства два варианта — либо реформа, либо мы уничтожим его», — пригрозил ас-Садр.