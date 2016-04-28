В Грузии задержали пять человек при попытке продать уран за $3 миллиона

Как сообщил следователь по особо важным делам СГБ Савле Мотиашвили, задержанные пытались продать 1 килограмм урана-238 и 665 граммов урана-235 на общую сумму в 3 млн долларов.

О происхождении радиоактивного вещества грузинское следствие пока не говорит, сообщает Русская служба ВВС по информации Службы государственной безопасности страны.

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Если вина задержанных подтвердится, им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения.

На прошлой неделе в Грузии были задержаны трое граждан Грузии и трое граждан Армении, которых подозревают в попытке продать уран-238 на сумму в 200 млн долларов.

По словам Савле Мотиашвили, в квартире одного из задержанных был обнаружен контейнер с ураном, готовый к транспортировке.

В 2006 году уроженец Северной Осетии был арестован на грузинской территории при попытке продать уран на сумму в 1 млн долларов, он был приговорен к 8,5 годам тюрьмы.