В Иране разбился истребитель F-7 – СМИ
14:21, 27 апреля 2016Мир
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Пилоты, скорее всего, успели катапультироваться.
В Иране разбился истребитель F-7 / imp-navigator.livejournal.com
Утром в среду в центральной провинции Ирана разбился истребитель F-7. Об этом со ссылкой на агентство Fars сообщает Reuters.
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По информации издания, авария произошла во время тренировочного полета. При этом близкое к Революционной гвардии Ирана агентство сообщает, что оба пилота успели катапультироваться, прежде чем самолет разбился о гору неподалеку города Наин в провинции Исфаган.
По словам источников, причиной аварии стала, скорее всего, техническая неисправность.
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