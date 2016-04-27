В Иране разбился истребитель F-7 – СМИ

Утром в среду в центральной провинции Ирана разбился истребитель F-7. Об этом со ссылкой на агентство Fars сообщает Reuters.

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По информации издания, авария произошла во время тренировочного полета. При этом близкое к Революционной гвардии Ирана агентство сообщает, что оба пилота успели катапультироваться, прежде чем самолет разбился о гору неподалеку города Наин в провинции Исфаган.

По словам источников, причиной аварии стала, скорее всего, техническая неисправность.

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