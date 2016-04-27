В конце апреля Европу засыпало снегом (фоторепортаж)
12:36, 27 апреля 2016Мир
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В конце апреля в ряде европейских стран неожиданно выпал снег, в том числе в Австрии, Германии и Великобритании.
Заснеженные деревья в австрийском Гнаденвальде / REUTERS
Фотографы Reuters показали заснеженные города Пухейм, недалеко от Мюнхена, в Германии и Гнаденвальд в Австрии, в федеральной земле Тироль.
Снегом оказались покрыты леса, дороги и уже успевшие зацвести весенние цветы.
Если верить синоптикам, настоящее потепление в эти регионы придет только в мае.
Как сообщал УНИАН, за неделю до майских праздников Львовщину засыпало снегом.
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