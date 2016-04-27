Король Испании планирует распустить парламент

О таком намерении короля Испании Фелипе VI стало известно во вторник, 26 апреля, передает Deutsche Welle.

К этому шагу монарх вынужден прибегнуть после безрезультатных длительных консультаций с руководителями партий относительно создания правительственной коалиции, сообщает информационное агентство dpa.

Парламент не смог предложить одну кандидатуру на должность премьера, поскольку ни один из кандидатов не имел достаточного количества голосов в свою поддержку. Из-за этого решение провести перевыборы 26 июня этого года стало неизбежным, заявил председатель парламента страны Пачи Лопес после разговора с монархом.

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"Мы теперь будем разрабатывать постановление о роспуске парламента и назначения повторных выборов", - отметил Лопес. По его словам, собственно, последний день для выборов главы правительства - 2 мая. Но если уже сейчас нет кандидатов, то времени, оставшегося до упомянутой даты, недостаточно, объяснил Лопес.

Король подпишет указ о роспуске парламента в ночь на 3 мая, добавил глава испанского парламента.

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Ранее УНИАН сообщал, что социалистическая партия Испании во второй раз не смогла сформировать коалиционное правительство, через десять недель после парламентских выборов.