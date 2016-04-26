Боснийский художник-самоучка делает миниатюрные скульптуры на грифелях карандашей (фоторепортаж)

Также фотографы Reuters запечатлели Джорджевича за работой в студии в боснийском городе Тузла.

Как ранее сообщал УНИАН, на стене одного из зданий на главной улице Чернобыля появился рисунок португальского художника Pantonio, приуроченный к 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.