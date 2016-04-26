Боснийский художник-самоучка делает миниатюрные скульптуры на грифелях карандашей (фоторепортаж)
18:02, 26 апреля 2016Мир
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Художник-самоучка Ядранко Джорджевич из Боснии и Герцеговины продемонстрировал свои миниатюрные скульптуры, которые он гравирует на грифелях карандашей.
REUTERS
Также фотографы Reuters запечатлели Джорджевича за работой в студии в боснийском городе Тузла.
Как ранее сообщал УНИАН, на стене одного из зданий на главной улице Чернобыля появился рисунок португальского художника Pantonio, приуроченный к 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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