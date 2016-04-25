Португальский художник расписал стену здания в Чернобыле (фото)

Как передает Новое время со ссылкой на сообщение Sky Art Foundation, рисунок изображает зарождение новой жизни после техногенной катастрофы.

По словам Pantonio (Антонио Коррейя), работа в Чернобыле является мечтой многих художников.

"Работа на такой локации - это вызов и мечта для многих стрит-артистов, а также большая ответственность. Ведь рисунок связан с трагедией, произошедшей 30 лет назад. Трагедией, которая коснулась многих стран и поколений", - сказал Коррейя.

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26 апреля исполнится 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В ночь аварии в 1986 году реактор четвертого энергоблока взорвался и выбросил радиоактивные частицы на северную часть Украины, а также Беларусь, Прибалтику, Польшу, Швецию, Финляндию и целый ряд других стран. Мощность взрыва сравнивают с тремя сотнями Хиросим.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовавшаяся 30-километровой зоной - запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тыс. га.