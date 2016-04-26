Эрдоган: Международное сообщество все еще далеко от объединения в борьбе с терроризмом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что международное сообщество должно объединить усилия в борьбе против терроризма.
С таким заявлением он выступил на 7-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Баку, сообщает Европейская правда по информации Anadolu.
"Мы далеки от того, чтобы в достаточной мере демонстрировать общую и решительную борьбу с терроризмом", - заявил Эрдоган.
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По словам президента Турции, мировое сообщество так и не смогло сформировать единую позицию в ответ на кровавые взрывы в Сирии, Ираке, Нигерии, Франции, Пакистане, Турции, Бельгии, Испании.
"Мы не смогли найти решения политических конфликтов, несправедливости и неравенства, которые порождают атмосферу насилия", - подчеркнул глава турецкого государства.
"Несмотря на успех, достигнутый в формировании Альянса цивилизаций ООН, мы должны признать истину. Международное сообщество все еще далеко от достижения целей, в соответствии с которыми был сформирован Альянс", – добавил он.
Глава турецкого государства выразил сожаление в связи с тем фактом, что мировое сообщество все еще не смогло преодолеть укоренившиеся предрассудки, а также "покончить с сознанием, которая отдаляет людей друг от друга, веры, корни и культуры".
Эрдоган подчеркнул, что ни одна вера, религия и культура не призывают к покушению на жизнь невинных людей.
"Это особенно касается ислама, само название которого означает мир. Разве религия, в названии которой присутствует понятие мир, может одобрять терроризм?" - отметил глава государства.
"Ислам не признает терроризм. Террористические организации, которые действуют под лозунгом Ислама, среди них и ИГИЛ, не имеют ничего общего с нашей священной религией", - подчеркнул он.
Президент Турции подчеркнул важность борьбы с межконфессиональным противостоянием.