Эрдоган: Международное сообщество все еще далеко от объединения в борьбе с терроризмом

С таким заявлением он выступил на 7-м Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Баку, сообщает Европейская правда по информации Anadolu.

"Мы далеки от того, чтобы в достаточной мере демонстрировать общую и решительную борьбу с терроризмом", - заявил Эрдоган.

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По словам президента Турции, мировое сообщество так и не смогло сформировать единую позицию в ответ на кровавые взрывы в Сирии, Ираке, Нигерии, Франции, Пакистане, Турции, Бельгии, Испании.

"Мы не смогли найти решения политических конфликтов, несправедливости и неравенства, которые порождают атмосферу насилия", - подчеркнул глава турецкого государства.

"Несмотря на успех, достигнутый в формировании Альянса цивилизаций ООН, мы должны признать истину. Международное сообщество все еще далеко от достижения целей, в соответствии с которыми был сформирован Альянс", – добавил он.

Глава турецкого государства выразил сожаление в связи с тем фактом, что мировое сообщество все еще не смогло преодолеть укоренившиеся предрассудки, а также "покончить с сознанием, которая отдаляет людей друг от друга, веры, корни и культуры".

Эрдоган подчеркнул, что ни одна вера, религия и культура не призывают к покушению на жизнь невинных людей.

"Это особенно касается ислама, само название которого означает мир. Разве религия, в названии которой присутствует понятие мир, может одобрять терроризм?" - отметил глава государства.

"Ислам не признает терроризм. Террористические организации, которые действуют под лозунгом Ислама, среди них и ИГИЛ, не имеют ничего общего с нашей священной религией", - подчеркнул он.

Президент Турции подчеркнул важность борьбы с межконфессиональным противостоянием.