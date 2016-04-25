Путин считает "информационные атаки" на себя и свое окружение реакцией на укрепление России

Он сказал, что считает журналистские расследования "реакцией оппонентов" на укрепление России, передает РБК.

"Что касается информационного противостояния, ну мне к этому не привыкать. Вы может быть подзабыли, но я-то помню все. Во время активных событий и тяжелых событий на Кавказе я всего про себя наслушался и насмотрелся. Ничего нового здесь для меня нет. И вы правы безусловно в том, что это реакция наших оппонентов — так их назовем — на укрепление страны", — сказал Путин.

Читайте также"След Госдепа, ЦРУ и путинофобия": Кремль прокомментировал сообщения о связи Путина с сетью офшоровНапомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о "неприкрытой заказухе" под видом журналистских расследований, которые готовятся к публикации в западных СМИ. "Речь идет лично о (президенте России Владимире) Путине, о попытках добраться до его семьи, о друзьях детства. Об офшорных компаниях и о большом количестве бизнесменов, которых Путин и в глаза не видел", — заявил Песков.

Вскоре Кремль отреагировал на статью Reuters о связанных с именем Путина сделках с недвижимостью, назвав это одним из "вбросов".