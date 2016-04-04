Турция отрицает обвинения Amnesty International в массовом возвращении беженцев в Сирию

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Турции.

"Обвинения не отражают действительности никоим образом", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД страны подчеркнули, что "Турция, в соответствии со своими международными обязательствами, обязуется и в дальнейшем обеспечивать защиту сирийцам, которые бегут от насилия и нестабильности".

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Как сообщал УНИАН, эксперты правозащитной организации Amnesty International (AI) заявляют о массовых фактах принудительного возвращения беженцев из Турции в Сирию.