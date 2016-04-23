Маленький британский принц Джордж встретил Обаму в пижаме и халате (фоторепортаж)

Их принимали герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри, пишет Gazeta.ru.

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Но гвоздем программы, как отмечается, стало короткое появление одетого в пижаму и халат двухлетнего принца Джорджа, пожелавшего поздороваться с президентом перед тем, как отправиться спать.