Маленький британский принц Джордж встретил Обаму в пижаме и халате (фоторепортаж)
14:46, 23 апреля 2016Мир
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Президент США Барак Обама и первая леди Мишель Обама в рамках своего визита в Великобританию приняли участие в ужине, который прошел в Кенсингтонском дворце.
REUTERS
Их принимали герцог и герцогиня Кембриджские, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Гарри, пишет Gazeta.ru.
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Но гвоздем программы, как отмечается, стало короткое появление одетого в пижаму и халат двухлетнего принца Джорджа, пожелавшего поздороваться с президентом перед тем, как отправиться спать.
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