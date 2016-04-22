Лучшие песни Принса

Принс был найден в лифте собственной студии Paisley Park. Пока что неизвестно, от чего умер певец, однако власти расследуют обстоятельства его смерти.

УНИАН подобрал лучшие песни выдающегося исполнителя.

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Как сообщал УНИАН, на 58 году жизни скончался американский певец Принс Роджерс Нельсон. Тело музыканта обнаружили в его доме в Миннеаполисе рано утром в четверг, 21 апреля.