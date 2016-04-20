Как в Нью-Йорке проходила ночь президентских праймериз (фоторепортаж)

Клинтон выиграла праймериз у своего соперника по партии сенатора от Вермонта Берни Сандерса, а Трамп – у губернатора Огайо Джона Кейсика и сенатора от Техаса Теда Круза.

Официально же кандидат на пост президента от демократов будет объявлен на партийном съезде 25-28 июля в Филадельфии, а кандидат от республиканцев - на партийном съезде 18-21 июля в Кливленде.

58-е выборы президента США запланированы на 8 ноября 2016 года.

Читайте такжеТрамп считает, что руководство республиканцев устроило против него сговор

Как сообщал УНИАН, 15 апреля во время теледебатов в Нью-Йорке кандидаты в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и Берни Сандерс высказались за увеличение военных расходов и сохранение роли НАТО в "сдерживании России".

В свою очередь Дональд Трамп заявил в начале апреля, что помимо США другие члены НАТО не вносят "свой справедливый вклад" в деятельность Альянса, а сама организация, по его словам, "изжила себя". В связи с этим он допустил распад НАТО.