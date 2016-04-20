Как в Нью-Йорке проходила ночь президентских праймериз (фоторепортаж)

13:47, 20 апреля 2016
Мир
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На предварительных выборах кандидатов в президенты США в штате Нью-Йорк от Демократической партии победу одержала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, а миллиардер Дональд Трамп победил в праймериз республиканцев.

Сторонники Хиллари Клинтон в ночь праймериз в Нью-Йорке / REUTERS

Клинтон выиграла праймериз у своего соперника по партии сенатора от Вермонта Берни Сандерса, а Трамп – у губернатора Огайо Джона Кейсика и сенатора от Техаса Теда Круза.

Официально же кандидат на пост президента от демократов будет объявлен на партийном съезде 25-28 июля в Филадельфии, а кандидат от республиканцев - на партийном съезде 18-21 июля в Кливленде.

58-е выборы президента США запланированы на 8 ноября 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, 15 апреля во время теледебатов в Нью-Йорке кандидаты в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и Берни Сандерс высказались за увеличение военных расходов и сохранение роли НАТО в "сдерживании России".

В свою очередь Дональд Трамп заявил в начале апреля, что помимо США другие члены НАТО не вносят "свой справедливый вклад" в деятельность Альянса, а сама организация, по его словам, "изжила себя". В связи с этим он допустил распад НАТО.

Сторонники Хиллари Клинтон в ночь праймериз в Нью-Йорке
Сторонники Хиллари Клинтон в ночь праймериз в Нью-Йорке /  © REUTERS
Хиллари Клинтон в ходе предварительных выборов в Нью-Йорке
Хиллари Клинтон в ходе предварительных выборов в Нью-Йорке /  © REUTERS
Представитель демократов Хиллари Клинтон празднует победу в праймериз в Нью-Йорке
Представитель демократов Хиллари Клинтон празднует победу в праймериз в Нью-Йорке /  © REUTERS
Хиллари Клинтон в окружении своих сторонников
Хиллари Клинтон в окружении своих сторонников /  © REUTERS
42-й президент США Билл Клинтон пришел поддержать супругу
42-й президент США Билл Клинтон пришел поддержать супругу /  © REUTERS
Хиллари Клинтон благодарит своих сторонников за поддержку
Хиллари Клинтон благодарит своих сторонников за поддержку /  © REUTERS
Миллиардер Дональд Трамп победил в праймериз республиканцев
Миллиардер Дональд Трамп победил в праймериз республиканцев /  © REUTERS
Дональд Трамп во время своей речи в Нью-Йорке
Дональд Трамп во время своей речи в Нью-Йорке /  © REUTERS
Дональд Трамп в окружении своей группы поддержки
Дональд Трамп в окружении своей группы поддержки /  © REUTERS
У Дональд Трампа впечатляющая группа поддержки
У Дональд Трампа впечатляющая группа поддержки /  © REUTERS
Дональд Трамп с женой в ночь праймериз в Нью-Йорке
Дональд Трамп с женой в ночь праймериз в Нью-Йорке /  © REUTERS
Демократ Берни Сандерс в Нью-Йорке
Демократ Берни Сандерс в Нью-Йорке /  © REUTERS
Берни Сандерс благодарит своих сторонников за поддержку
Берни Сандерс благодарит своих сторонников за поддержку /  © REUTERS
Республиканец Джон Кейсик выступает в ночь праймериз в Нью-Йорке
Республиканец Джон Кейсик выступает в ночь праймериз в Нью-Йорке /  © REUTERS
Республиканец Тед Круз разочарован проигрышем
Республиканец Тед Круз разочарован проигрышем /  © REUTERS

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