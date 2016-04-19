Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету, которая способна нести до 10 боеголовок - СМИ
Китай провел еще одно летное испытание своей новейшей межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 на прошлой неделе на фоне растущей напряженности в отношениях с США по поводу Южно-Китайского моря.
Об этом сообщает The Washington Free Beacon, ссылаясь на информацию представителей Пентагона, пишет Европейская правда.
По данным издания, испытательный полет состоялся в минувший вторник, и американские разведывательные спутники и наземные средства наблюдения зафиксировали полет двух боеголовок индивидуального наведения, что отделились от носителя.
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Чиновники Пентагона не говорят, где проводилось испытание. Предыдущие запуски DF-41 проводились на полигоне Учжай в центральном Китае.
Последний раз Китай испытал DF-41 в декабре 2015 года, осуществив запуск с подвижного боевого железнодорожного ракетного комплекса.
По данным разведки США, ракета DF-41 может нести от 6 до 10 боеголовок, имеет дальность действия более 10 тысяч км и способна поражать цели в любой точке на территории Соединенных Штатов.