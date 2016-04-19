Турция пригрозила отказом от соглашения с ЕС по мигрантам в случае срыва отмены виз

Об этом заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу. По его словам, Турция работает над выполнением своих обязательств перед Евросоюзом. "Я не вижу возможностей для ЕС отступить назад после того, как мы зашли так далеко", - сказал турецкий премьер, передает Росбалт со ссылкой на Reuters.

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Как сообщал УНИАН, 18 марта ЕС и Турция договорились, что Анкара будет возвращать мигрантов, которые незаконно прибыли к берегам Греции. В обмен она получит снятие визовых ограничений, ускорение переговоров по вступлению Турции в ЕС и получение 3 млрд евро дополнительно к уже обещанной такой же сумме.

17 апреля СМИ сообщили, что ЕС намерен оставить за собой право при необходимости в одностороннем порядке отменять безвизовый режим с Турцией, Грузией и Украиной.

Ранее Ахмет Давутоглу заявил, что введение безвизового режима между ЕС и Турцией состоится до конца июня.