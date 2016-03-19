Турция может получить безвизовый режим с ЕС до конца июня

Об это сообщается в соответствующем заявлении по итогам саммита ЕС-Турция по разрешению кризиса беженцев.

"Реализация дорожной карты по либерализации визового режима будет ускорена с целью смягчения визовых требований для граждан Турции не позднее конца июня 2016 года, в случае, если все условия будут выполнены", - говорится в заявлении.

Турция должна завершить необходимые шаги для выполнения оставшихся требований, чтобы Еврокомиссия имела возможность после проверки соответствия критериям внести предложение относительно предоставления безвизового режима в конце апреля, на основе которого Европарламент и Совет ЕС примут окончательное решение.

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По словам премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу, с 72 требованиями 37 уже выполнены, а те, что остались, страна надеется завершить до начала мая.

Как сообщал УНИАН, власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на урегулирование миграционного кризиса.