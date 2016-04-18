Пентагон заявил об увеличении численности военных в Ираке
США направят в Ирак дополнительно еще 200 военных и вертолеты Apache, чтобы помочь иракской армии в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).
Как передает Deutsche Welle, об этом заявил министр обороны США Эштон Картер во время визита в Багдад.
По словам главы Пентагона, подкрепление главным образом будет помогать иракским военным, которые располагаются близко к линии столкновения с исламистами. Скорее всего, США направят армейские специальные подразделения, а также инструкторов, советников и технический персонал для обслуживания вертолетов. Подразделения американских советников будут состоять из примерно десятка военных и будут прикреплены к иракским бригадам и батальонам.
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Напомним, что в настоящее время в Ираке идет подготовка к наступлению на город Мосул, находящийся под контролем ИГ. Объявлению об отправке в страну американских военных и вертолетов предшествовало решение президента США Барака Обамы увеличить американский контингент в Ираке на 217 человек - с 3870 до 4087.