Сирийская оппозиция заявила о готовности применить силу в ответ на действия армии Асада

Об этом говорится в заявлении повстанческих группировок, в частности, "Свободной сирийской армии" и "Джаиш аль-Наср", которое агентству Reuters направил представитель последней Мохамед Рашид, сообщает РБК.

При этом в заявлении не уточняется, в каких провинциях оппозиция намеревается возобновить боевые действия.

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Отряды оппозиции также рассказали о возобновлении столкновений с правительственной армией в ответ на нарушение перемирия.

Согласно сообщению, в отряды вошли группировки, сражающиеся под командованием сирийской свободной армии и организации «Ахрара аль-Шам».

Несмотря на действующий в Сирии режим прекращения огня, стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

Как известно, режим прекращения огня действует в Сирии с 27 февраля. Соглашение было достигнуто при участии России и США. Перемирие не распространяется на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру" и другие группировки, признанные Совбезом ООН террористическими.