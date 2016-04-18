Сирийская оппозиция заявила о готовности применить силу в ответ на действия армии Асада
Сирийская оппозиция ответит "силой" на любые действия армии президента Башара Асада, которая, по ее словам, открывает огонь по гражданским лицам.
Об этом говорится в заявлении повстанческих группировок, в частности, "Свободной сирийской армии" и "Джаиш аль-Наср", которое агентству Reuters направил представитель последней Мохамед Рашид, сообщает РБК.
При этом в заявлении не уточняется, в каких провинциях оппозиция намеревается возобновить боевые действия.
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Отряды оппозиции также рассказали о возобновлении столкновений с правительственной армией в ответ на нарушение перемирия.
Согласно сообщению, в отряды вошли группировки, сражающиеся под командованием сирийской свободной армии и организации «Ахрара аль-Шам».
Несмотря на действующий в Сирии режим прекращения огня, стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.
Как известно, режим прекращения огня действует в Сирии с 27 февраля. Соглашение было достигнуто при участии России и США. Перемирие не распространяется на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру" и другие группировки, признанные Совбезом ООН террористическими.