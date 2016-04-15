Саммит Организации исламского сотрудничества осудил Иран за поддержку терроризма

Президент Ирана Хасан Роухани проигнорировал закрытие саммита в пятницу, 15 апреля, в ответ на критику его государства, передает Deutsche Welle.

Кроме того, саммит осудил поддерживаемую Ираном организацию Хезболла, которая "ведет террористическую деятельность в Сирии, Бахрейне, Кувейте и Йемене" и "поддерживает террористические группы, которые подрывают безопасность и стабильность стран-членов ОИС".

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Также на закрытии двухдневного саммита представители более 30 стран осудили деятельность террористической сети "Исламское государство" (ИГ). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который председательствовал на саммите, выразил сожаление из-за того, что "наследников цивилизации, построенной на столбах мира и справедливости, помнят в основном из-за войны, вооруженных конфликтов, сектантства и терроризма".

Эрдоган подчеркнул, что создание международного арбитражного органа в Стамбуле станет частью плана действий ОИС до 2025 года. Этот план также предусматривает усиленное сотрудничество правоохранительных органов, направленное на борьбу с терроризмом.

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Саммит ОИС прошел в Стамбуле при усиленных мерах безопасности. Турецкие правоохранители до сих пор находятся в состоянии повышенной готовности после последних терактов. Хотя саммит стал одним из крупнейших событий в исламском мире за последнее время, лидеры некоторых стран отказались его посетить - в частности, король Иордании и президент Египта, чьи страны имеют разногласия с Турцией.

В субботу, 16 апреля, должна состояться встреча президентов Ирана и Турции в Анкаре.