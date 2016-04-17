В Индии при падении автобуса в ущелье погибли 25 человек
22:47, 17 апреля 2016Мир
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В Индии в результате падения автобуса в ущелье погибли не менее 25 человек, еще 10 травмированы.
Google Maps
Об этом сообщает The Times of India.
ДТП произошло вечером в воскресенье, 17 апреля, в районе Девар, в 15 километрах от одноименного города. Отмечается, что автобус, перевозивший оперную труппу, упал в ущелье глубиной около 90 метров.
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Всего в автобусе было 40 пассажиров. При этом, число погибших может возрасти, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, когда разговаривал во время выполнения поворота.
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